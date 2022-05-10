Выпущен стилус Huawei M-Pen 2s

Китайский технологический гигант Huawei недавно выпустил складной смартфон Mate Xs 2 в качестве последней версии в линейке складных устройств премиум-класса. Хотя было обнаружено, что Mate Xs 2 поддерживает стилус, он не входил в комплект. Сегодня компания Huawei анонсировала новый стилус M-Pen 2s, который можно использовать с Mate Xs 2.

Новый стилус Huawei M-Pen 2s очень легкий и весит около 17 г. Стилус поддерживает рисование с наклоном сбоку, 4096 уровней чувствительности к давлению и может писать линии разной толщины. Он также оснащен многофункциональными кнопками сбоку с различными жестами, что обеспечивает более удобное и гибкое управление.

Стилус предоставляет различные ярлыки управления, такие как вызов заметки, когда перо касается экрана, когда экран выключен. Эту же функцию открытия блокнота для заметок можно активировать при ярком экране, нажав и удерживая многофункциональную кнопку и коснувшись экрана пером. Чтобы сделать полный снимок экрана, пользователи могут просто нажать и удерживать многофункциональную кнопку, а затем дважды коснуться экрана пером. Чтобы сделать частичный снимок экрана, пользователи могут просто нажать и удерживать многофункциональную кнопку и обвести нужную часть стилусом. Перо также имеет функцию для создания длинных скриншотов.

Стилус Huawei M-Pen 2s оснащен уникальным встроенным разъемом Type-C и поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei Flash Connect. 5-минутной зарядки хватает на два часа записи, а полная зарядка поддерживает до 10 часов использования. В режиме ожидания батарея может работать до 40 дней.

iQOO представила внешний аккумулятор мощностью 44 Вт с быстр…
iQOO представила внешний аккумулятор мощностью 44 Вт с быстрСегодня компания iQOO представила новый внешний аккумулятор iQOO 44W Flash Charge Power Bank мощностью 44…
Lian Li представила кабели нового поколения STRIMER PLUS V2 …
Lian Li представила кабели нового поколения STRIMER PLUS V2 Компания Lian Li анонсировала кабели STRIMER PLUS V2 ARGB 2-го поколения. …
Обзор ORICO DK305-BK. Органайзер для зарядки смартфонов и пл…
Обзор ORICO DK305-BK. Органайзер для зарядки смартфонов и плСегодня в центре внимания компактный аксессуар, позволяющий зафиксировать пять смартфонов или планшетов д…
Realme представила зарядку UltraDart мощностью 100-200 Вт…
Realme представила зарядку UltraDart мощностью 100-200 ВтСегодня на мероприятии MWC, Realme представила зарядку UltraDart мощностью 100-200 Вт. Цель состоит в том…
Apple выпустит новое зарядное устройство GaN мощностью 30 Вт…
Apple выпустит новое зарядное устройство GaN мощностью 30 ВтApple как обычно опаздывает с внедрением новейших технологических стандартов, ее конкуренты уже давно нач…
Aqara выпустила датчик движения P1 с пятилетним сроком служб…
Aqara выпустила датчик движения P1 с пятилетним сроком службAqara выпустила датчик движения P1, обновленную версию оригинального датчика движения Aqara. Устройство и…
NVIDIA представила эксклюзивную клавишу «RTX On»…
NVIDIA представила эксклюзивную клавишу «RTX On»Сегодня NVIDIA объявила о последних тенденциях персонализации ПК под брендом. Приняв форму новых колпачко…
Обзор Anker Powerline+ II Lightning и Anker Powerline Select…
Обзор Anker Powerline+ II Lightning и Anker Powerline SelectРазъем Lightning в течение длительного времени, а если точнее, более 10 лет, является основным для смартф…
Обзор ORICO CRS31. Карманный картридерОбзор ORICO CRS31. Карманный картридер
Обзор Orico XT-01H. Подставка под монитор для мелочевкиОбзор Orico XT-01H. Подставка под монитор для мелочевки
Обзор j5create UltraDrive Kit (JCD389). Модульный USB-C адаптерОбзор j5create UltraDrive Kit (JCD389). Модульный USB-C адаптер
Обзор ANKER PowerPort+ Atom III. Сетевое зарядное устройство для AppleОбзор ANKER PowerPort+ Atom III. Сетевое зарядное устройство для Apple
Обзор Orico 20UTS-C3. Универсальный USB адаптер для 2.5 дюймовых дисковОбзор Orico 20UTS-C3. Универсальный USB адаптер для 2.5 дюймовых дисков
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor