Выпущен стилус Huawei M-Pen 2s

Китайский технологический гигант Huawei недавно выпустил складной смартфон Mate Xs 2 в качестве последней версии в линейке складных устройств премиум-класса. Хотя было обнаружено, что Mate Xs 2 поддерживает стилус, он не входил в комплект. Сегодня компания Huawei анонсировала новый стилус M-Pen 2s, который можно использовать с Mate Xs 2.

Новый стилус Huawei M-Pen 2s очень легкий и весит около 17 г. Стилус поддерживает рисование с наклоном сбоку, 4096 уровней чувствительности к давлению и может писать линии разной толщины. Он также оснащен многофункциональными кнопками сбоку с различными жестами, что обеспечивает более удобное и гибкое управление.

Стилус предоставляет различные ярлыки управления, такие как вызов заметки, когда перо касается экрана, когда экран выключен. Эту же функцию открытия блокнота для заметок можно активировать при ярком экране, нажав и удерживая многофункциональную кнопку и коснувшись экрана пером. Чтобы сделать полный снимок экрана, пользователи могут просто нажать и удерживать многофункциональную кнопку, а затем дважды коснуться экрана пером. Чтобы сделать частичный снимок экрана, пользователи могут просто нажать и удерживать многофункциональную кнопку и обвести нужную часть стилусом. Перо также имеет функцию для создания длинных скриншотов.

Стилус Huawei M-Pen 2s оснащен уникальным встроенным разъемом Type-C и поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei Flash Connect. 5-минутной зарядки хватает на два часа записи, а полная зарядка поддерживает до 10 часов использования. В режиме ожидания батарея может работать до 40 дней.