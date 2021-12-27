Выпущен защищенный телефон Blackview BV8800

Blackview анонсировала защищенный смартфон BV8800. Blackview BV8800 поставляется с экраном с высокой частотой обновления, 50-мегапиксельными камерами и колоссальной батареей на 8380 мАч. Blackview BV8800 оснащен 6,58-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, разрешением Full-HD + и разрешением 480 точек на дюйм. Это IPS панель с высокой частотой обновления 90 Гц. Экран имеет соотношение сторон 18: 9 при соотношении экрана к корпусу 85%. Поскольку это прочный телефон, он имеет сертификацию MIL-STD-810H. Он также имеет сертификаты IP68 и IP69K.

Он имеет систему с четырьмя камерами с 50-мегапиксельным сенсором Samsung JN1, сверхширокоугольным объективом на 8 мегапикселей, 2-мегапиксельным объективом с функцией определения глубины и камерой ночного видения. Спереди у него расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера с сенсором SAMSUNG ISOCELL 3P9.

Blackview BV8800 работает на восьмиъядерном чипсете MediaTek Helio G96 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Что касается графики, он оснащен графическим процессором Mali-G57. Смартфон работает на операционной системе Doke OS 3.0. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Этот прочный телефон также оснащен технологией жидкостного охлаждения с трехмерной медной трубкой, обеспечивающей меньшее нагревание во время игр.