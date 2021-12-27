Выпущен защищенный телефон Blackview BV8800

Он имеет систему с четырьмя камерами с 50-мегапиксельным сенсором Samsung JN1, сверхширокоугольным объективом на 8 мегапикселей, 2-мегапиксельным объективом с функцией определения глубины и камерой ночного видения. Спереди у него расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера с сенсором SAMSUNG ISOCELL 3P9.
Blackview BV8800 работает на восьмиъядерном чипсете MediaTek Helio G96 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Что касается графики, он оснащен графическим процессором Mali-G57. Смартфон работает на операционной системе Doke OS 3.0. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Этот прочный телефон также оснащен технологией жидкостного охлаждения с трехмерной медной трубкой, обеспечивающей меньшее нагревание во время игр.