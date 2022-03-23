Выпущена электронная книга Hisense Hi Reader с чипсетом UNISOC T610

Компания Hisense выпустила электронную книгу Hisense Hi Reader. Как следует из названия, это устройство предназначено для чтения электронных книг, но имеет компактную конструкцию размером со смартфон. Он имеет толщину 7,5 мм и вес 177 г, что составляет около 20% электронных книг.

Что касается дисплея, Hisense Hi Reader оснащен 6,7-дюймовым экраном на электронных чернилах с плотностью пикселей 300 пикселей на дюйм, прямоугольным дизайном рамки, соотношением сторон экрана до 84%. Дисплей также поддерживает 36-уровневое затемнение постоянного тока и автоматически настраивается без мерцания. Согласно отчету, ридер может адаптироваться к окружающей среде в автоматическом режиме, автоматически регулировать яркость чтения, чтобы удовлетворить потребности в чтении при различном окружающем освещении.

Гаджет оснащен восьмиядерным чипсетом UNISOC T610 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. На борту устройства имеется 64 ГБ встроенной памяти. Под корпусом находится встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч. Он работает на операционной системе Android 10.

Hisense Hi Reader использует минималистский, эффективный и простой в использовании стиль и выполняет обработку пользовательского интерфейса на основе сцены.
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