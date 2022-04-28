Выпущена сверхлегкая беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X

В Индии представлена ​​беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X Superlight. Logitech заявляет, что мышь была разработана совместно с профессионалами киберспорта и оснащена беспроводной технологией профессионального уровня нового поколения вместе с датчиком Hero 25K. Компания позиционирует мышь как легкое устройство и как говорят, она весит менее 63 граммов, что примерно на 25 процентов легче, чем обычная мышь G PRO Wireless. Она также оснащена ножками из ПТФЭ для плавного перемещения по большинству поверхностей.

Игровая мышь Logitech G PRO X Superlight оснащена датчиком Hero 25K компании, который поддерживает чувствительность от 100 до 25 600 точек на дюйм. Мышь весит менее 63 граммов, имеет частоту передачи данных USB 1000 Гц и питается от 32-разрядного микропроцессора ARM. Он использует технологию Lightspeed компании для быстрого беспроводного соединения. Что касается параметров ввода на мыши, Logitech G PRO X Superlight имеет в общей сложности пять кнопок. По словам Logitech, он поставляется с системой натяжения щелчка, которая улучшает согласованность левой и правой кнопок мыши. Мышь поставляется со встроенной памятью для хранения профилей игроков. Утверждается, что Logitech G PRO X Superlight обеспечивает до 70 часов автономной работы при постоянном использовании.
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