Выпущено AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.4 исправляющее ошибки

AMD сегодня выпустила четвертую версию Radeon Software за месяц. Бета-версия 21.10.4 устраняет критическую проблему в игре «Marvel's Guardians of the Galaxy», когда на компьютерах с некоторыми новыми видеокартами, такими как серия Radeon RX 6800, наблюдались визуальные искажения. Компания также выявила проблемы с тайм-аутом драйвера, влияющие на игру на машинах с RX 5500 XT, которые она может исправить в будущих выпусках драйверов. Никакие другие исправления ошибок не являются частью этого выпуска, что приближает его к «исправлению» по своей природе.

Исправленные проблемы: Визуальные искажения и артефакты могут наблюдаться при игре в Marvel's Guardians of the Galaxy на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6800 Graphics.
Комментарии и отзывы AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.4
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