Выпущено программное обеспечение AMD Radeon Adrenalin 22.1.1

AMD выпустила первое в этом году обновление программного обеспечения Radeon Software Adrenalin. Версия 22.1.1 поставляется с оптимизацией для «Monster Hunter Rise» и «God of War», с повышением производительности до 7%, измеренным при настройках 4K Ultra с RX 6900 XT, по сравнению с предыдущими драйверами 21.12.1. Также было исправлено несколько проблем. Начнем с того, что были исправлены высокие часы простоя памяти, замеченные на платформах с несколькими мониторами высокого разрешения. Исправлена ​​ошибка, из-за которой компоненты Power Tuning сохраненного профиля настройки загружались некорректно после обновления программного обеспечения Radeon. Исправлено визуальное искажение, замеченное в «Halo Infinite» при увеличении на платформах с такими продуктами, как RX 5600 XT. Исправлено мерцание в «Fortnite» с видеокартами серии RX 6000 в режиме DirectX 12 с включенным Radeon Boost.