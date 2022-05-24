Выпущено зарядное устройство Stuffcool Neo мощностью 45 Вт с двумя портами USB-C

Stuffcool выпустила свой новый аксессуар на индийский рынок. Это зарядное устройство Stuffcool Neo мощностью 45 Вт с двумя портами USB-C, которое поддерживает зарядку PD и PPS. Stuffcool Neo предлагает общую мощность 45 Вт и является отличным выбором для одновременной зарядки двух смартфонов.

Зарядное устройство Stuffcool Neo 45 обеспечивает зарядку до 25 Вт PPS для верхнего порта USB-C. Скорость зарядки верхнего порта достаточна для быстрой зарядки новейших флагманских устройств от Samsung до Google. Нижний порт USB-C может обеспечивать зарядку PD мощностью 20 Вт в сочетании с верхним портом. Он может зарядить большинство устройств до полной емкости в течение получаса.

Stuffcool Neo 45 поставляется с IC Auto Detect для оптимальной подачи питания на заряжаемое устройство. Он одобрен BIS и будет совместим с обычными настенными розетками. Что касается безопасности, Neo 45 имеет пять уровней сложного протокола безопасности, чтобы гарантировать безопасность подключенного устройства.
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