VisionTek представила док-станцию VT7000 с поддержкой трех дисплеев 4K

Компания VisionTek Products LLC (VisionTek) объявила о выпуске док-станции VT7000 с поддержкой до трех дисплеев с разрешением 4K и зарядкой мощностью 100 Вт. Устройство обеспечивает совместимость с USB 3.0, USB-C и Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4. Док-станция имеет три порта USB 3.0, два порта USB-C, два порта DisplayPort, три порта HDMI, а также гигабитный Ethernet-порт RJ45 и аудиоразъем. Устройство идеально подходит для творческих профессионалов, дизайнеров, инженеров, архитекторов, студентов и пользователям которым требуется несколько мониторов с высоким разрешением.

Док-станция VisionTek VT7000 уже доступна по рекомендованной розничной цене 369 долларов.