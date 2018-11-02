Высокоскоростная карта microSD от компании Lexar.

Компания Lexar анонсировала "самую большую в мире карту" A2 microSD. Нет, это обычная 512 - гигабайтная карта, но то что отличает ее от предыдущих карт это то что у нее высокая пропускная способность - рейтинг A2.

Это класс Application Performance Class 2. Рейтинг A2 гарантирует 4000 IOPS для чтения и 2000 IOPS для записи, начиная с 1500/500 для карты A1. Данная карта оптимизирована для перемещения приложений и игр из внутреннего хранилища телефона и на карту. В таких случаях операции ввода - вывода в секунду (IOPS) имеют значение гораздо больше, чем последовательное чтение и запись. Также эта карта хороша для видео. Она легко справляется с видеозаписью 4K благодаря рейтингу V30. Это указывает на то, что карта может обрабатывать длительные записи 30 МБ / с, что эквивалентно UHS-I U3. Новая 512 - гигабайтная карта от Lexar будет продаваться за 300 долларов.