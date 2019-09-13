Vivo NEX 3 с большим дисплеем

На просторах интернета появились изображения смартфона Vivo NEX 3, который выглядит очень даже привлекательно и современно. Более того, на промо-изображениях указано, что экран смартфона занимает 100% лицевой панели и это заявление звучит довольно круто, хотя на самом деле это не так. Даже на картинках, которые слили в сеть, можно увидеть небольшие рамки снизу и сверху смартфона, которые нужны для установки датчиков слежения. На текущий момент технически невозможно установить датчики не на фронтальную панель, ведь вы во время звонка будете прикладывать телефон к уху и он не будет блокироваться. Мы верим в успех Vivo NEX 3, но в то, что у него вся лицевая панель будет закрыта экраном, верится в большим трудом. Нужно подождать релиза.