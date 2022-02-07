Vivo Pad будет иметь двойную камеру и процессор Snapdragon 870

Ожидается, что Vivo выйдет на рынок планшетов в 2022 году. Предполагается, что в этом году будет анонсировано несколько планшетов, первый планшет, который, как сообщается, называется Vivo Pad, может появиться в первой половине 2022 года.

В новой утечке не уточняется, имеет ли Vivo Pad OLED- или ЖК-экран. Тем не менее, отчет показывает, что у него 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Планшет будет работать на чипсете Snapdragon 870. Vivo Pad питается от аккумулятора емкостью 8040 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Планшет будет иметь двойную камеру с 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным объективом. Лицевая сторона устройства будет оснащена 8-мегапиксельной камерой. В планшете не будет сканера отпечатков пальцев, что указывает на то, что компания может предложить на нем функцию разблокировки лица.
Комментарии и отзывы Vivo Pad
Глобальная версия Xiaomi Mi Pad 5 подешевела до $370…
Глобальная версия Xiaomi Mi Pad 5 подешевела до $370Сетевые источники сообщают о том, что глобальная версия планшета Xiaomi Mi Pad 5 доступна со значительной…
Samsung Galaxy Tab A7 Kids Edition запускается в России…
Samsung Galaxy Tab A7 Kids Edition запускается в РоссииКомпания Samsung выпустила в России детскую версию Galaxy Tab A7 Lite. Планшет известен как «Samsung Gala…
Apple планирует представить обновленные iPad Pro, iMac, Mac …
Apple планирует представить обновленные iPad Pro, iMac, Mac Apple, собирается представить в следующем году ряд своих продуктов с новым дизайном. В новом отчете говор…
Oppo Pad появился на Geekbench с Snapdragon 870 и 6 ГБ ОЗУ…
Oppo Pad появился на Geekbench с Snapdragon 870 и 6 ГБ ОЗУСлухи о планшете Oppo начали распространяться во второй половине 2021 года, но более свежие данные указыв…
Xiaomi Pad 5 получает глобальное стабильное обновление MIUI …
Xiaomi Pad 5 получает глобальное стабильное обновление MIUI Xiaomi Pad 5 является частью флагманской серии Xiaomi и является более доступной версией своей версии Pro…
Realme Pad получит Android 12, раскрыты сроки обновления…
Realme Pad получит Android 12, раскрыты сроки обновленияRealme представила свой первый планшет под названием Realme Pad в сентябре прошлого года с Android 11. И …
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 показали на рендерах…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 показали на рендерахАвторитетный информатор Эван Бласс (Evan Blass) поделился изображениями планшетов серии Samsung Galaxy Ta…
Представлен планшет PineNote с экраном E Ink …
Представлен планшет PineNote с экраном E Ink Сетевые источники сообщают о выходе планшета PineNote, который оценен в 400 долларов. Новинка характеризу…
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor