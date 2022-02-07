Vivo Pad будет иметь двойную камеру и процессор Snapdragon 870

Ожидается, что Vivo выйдет на рынок планшетов в 2022 году. Предполагается, что в этом году будет анонсировано несколько планшетов, первый планшет, который, как сообщается, называется Vivo Pad, может появиться в первой половине 2022 года.

В новой утечке не уточняется, имеет ли Vivo Pad OLED- или ЖК-экран. Тем не менее, отчет показывает, что у него 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Планшет будет работать на чипсете Snapdragon 870. Vivo Pad питается от аккумулятора емкостью 8040 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Планшет будет иметь двойную камеру с 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным объективом. Лицевая сторона устройства будет оснащена 8-мегапиксельной камерой. В планшете не будет сканера отпечатков пальцев, что указывает на то, что компания может предложить на нем функцию разблокировки лица.