Vivo Pad и NEX Tablet будут будут поставляться с поддержкой стилуса

Vivo Pad и NEX Tablet будут будут поставляться с поддержкой стилуса. Включение поддержки стилуса в планшеты намекает на возможность того, что эти устройства могут быть нацелены не только на обычных пользователей, поскольку Vivo может пытаться угодить профессионалам, таким как дизайнеры и создатели контента, с их грядущими планшетами Vivo Pad и Vivo NEX.

Недавняя утечка показала, что Vivo Pad имеет 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Планшет будет работать на процессоре Snapdragon 870. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 8040 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Задняя часть Vivo Pad будет иметь двойную камеру с 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным объективом. Фронтальная сторона устройства будет оснащена 8-мегапиксельной камерой. Планшет будет оснащен функцией разблокировки по лицу.
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