Vivo S19 Pro засветился в бенчмарке

Обычно перед официальным релизом большинство смартфонов так или иначе попадают в базы данных бенчмарков — дело в том, что их тестируют как сами инженеры, так и различного рода специалисты, включая обзорщиков, которым эти гаджеты отправили перед запуском. Благодаря этому пользователи получают возможность оценить характеристики смартфона до официального релиза, что крайне удобно в определённых сценариях. Например, благодаря бенчмаркам стало известно, что смартфон Vivo S19 Pro с модельный номером V2362A набрал 1567 баллов в одноядерном тесте и 5019 баллов в многоядерном тесте в Geekbench 5.

Добиться столь высокой производительности для своего ценового сегмента смартфону помог новый процессор MediaTek Dimensity 9200+, который в этом прототипе работает в паре с с 8 ГБ оперативной памяти. При этом стоит понимать, что на момент релиза у данного смартфона, вероятнее всего, будет несколько конфигураций процессора и памяти, что так или иначе скажется на общей производительности. Также стоит сказать, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 14 и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. О других характеристиках устройства пока что информации нет, как и о его дате релиза или стоимости, но нужно понимать, что это гаджет среднего сегмента и ожидать от него стоит соответствующих возможностей. Никто не будет ставить сюда флагманскую камеру или что-то в таком духе, но всё равно характеристики у модели прекрасные.