Vivo S19 Pro засветился в бенчмарке

Добиться столь высокой производительности для своего ценового сегмента смартфону помог новый процессор MediaTek Dimensity 9200+, который в этом прототипе работает в паре с с 8 ГБ оперативной памяти. При этом стоит понимать, что на момент релиза у данного смартфона, вероятнее всего, будет несколько конфигураций процессора и памяти, что так или иначе скажется на общей производительности. Также стоит сказать, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 14 и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. О других характеристиках устройства пока что информации нет, как и о его дате релиза или стоимости, но нужно понимать, что это гаджет среднего сегмента и ожидать от него стоит соответствующих возможностей. Никто не будет ставить сюда флагманскую камеру или что-то в таком духе, но всё равно характеристики у модели прекрасные.