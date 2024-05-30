Vivo S19 получил тонкий корпус и батарею на 6000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S19, которая станет доступна для покупки на родном для производителя китайском рынке 7 июня по цене в 345, 370, 415 и 455 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новина характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,78-дюймовым плоским экраном OLED с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, PWM затемнением 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, фронтальной камерой на 50 Мп (датчик S5KJN1), тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и (сенсор S5KGNJ формата 1/1,56 дюйма и OIS) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, корпусом толщиной 7,19 мм и массой 193 грамма, фирменной прошивкой OriginOS 4 на базе ОС Android 14, стереодинамиками, поддержкой Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, модулем NFC, ИК-пультом и защитой в соответствии со степенью IP64.