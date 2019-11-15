Vivo S5 с OLED дисплеем

Компания Vivo анонсировала новый смартфон Vivo S5.

Смартфон получил 6.44 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Спереди в правом верхнем углу расположилась фронтальная камера на 32 МП.

На задней стороне устройства виднеется камера с четырьмя сенсорами, главный сенсор получил разрешение на 49 МП. Его дополняет широкоугольный объектив на 8 МП, сенсор глубины на 5 МП и макрокамера на 2 МП.

Внутри смартфона разместили процессор Snapdragon 712 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. А вот за автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22.5 Вт.