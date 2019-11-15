Vivo S5 смотрится отлично

Производителям смартфонов все сложнее и сложнее удивлять своих покупателей чем-то новым и интересным, так как большая часть технологий уже показана и пользователь просто не удивляется очередному мощному процессору или крутой камере. Однако есть еще порох в пороховницах и, к примеру, новый смартфон Vivo S5 порадовал нас новым дизайном основной системы камер, которая выглядит крайне привлекательно и позволяет вам выделиться на фоне потенциальных копий iPhone. Также порадовал дизайн тыльной стороны, высокое разрешение экрана, вырез в дисплее в форме отверстия, куда поставили камеру, плюс дополнительные различные бонусы. Это и правда крутой смартфон, который стоит потраченных денег и времени. Ждем цену для нашего рынка.