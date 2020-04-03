Vivo S6 получит процессор Exynos 980 с поддержкой 5G

2020-04-03, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Vivo S6; [22]
Компания Vivo провела онлайн-презентацию, на котором официально представила новый смартфон Vivo S6.

Смартфон получил 6.44 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана Full HD+. Также на экране разместили сканер отпечатков пальцев и каплевидный вырез для 32 мп фронтальной камеры.

За производительность смартфона будет отвечать фирменный процессор Samsung Exynos 980 с поддержкой 5G в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ хранилища.

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 ВТ.

Основная камера получила четыре модуля: 48 Мп основной датчик, 8 Мп ширик, 2 Мп датчик для макросъемки и 2 Мп датчик глубины.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Funtouch OS 10. Смартфон появится в продаже с 4 апреля с ценником 380 долларов за версию 8/128 и 425 долларов за версию 8/256.

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