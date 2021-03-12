Vivo S9 с двойной селфи-камерой появился в продаже

Компания Vivo дала старт продажам смартфона Vivo S9, который стал первой моделью на рынке с восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1100. Другой особенностью новинки стала сдвоенная фронтальная камера с модулями разрешением 44 Мп (автофокус) и 8 Мп (сверхширик). Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти предлагается за 465 долларов, а с 12/256 ГБ – 510 долларов.

Новинка также характеризуется рамкой из авиационного алюминия, толщиной корпуса всего в 7,35 мм и массой 173 грамма, поддержкой сетей 5G, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, пиковой яркостью 600 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей емкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.