Vivo T3 Lite 5G оценен в 125 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo T3 Lite 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 125 и 137 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612:720 точек, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 840 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковым дактилосокпом, модемом 5G, адаптерами Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11 ac, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Funtouch 14.