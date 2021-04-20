Vivo V21 5G подтвержден для Индии

Компания Vivo подтвердила, что смартфон V21 5G поступит в Индию. В преддверии запуска смартфона, компания опубликовала спецификации Vivo V21 5G.

Vivo India опубликовала в Твиттере тизер, подтверждающий, что Vivo V21 5G носит название Индии.

Согласно опубликованному изображению, смартфон будет иметь 44-мегапиксельную селфи-камеру с функциями ночного селфи с помощью OIS. За производительность телефона отвечает процессор Dimensity 800U, который поддерживает сети 5G. На задней панели будет установлена ​​тройная камера с главным модулем на 64-мегапиксель + сверхширик на 8-мегапиксель и 2-х мегапиксельный макросенсор. Смартфон Vivo V21 также будет иметь объединение памяти, технологию RAM, Dual-SIM 5G и ОС Android 11 с пользовательским интерфейсом Funtouch OS 11 из коробки.
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