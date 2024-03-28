Vivo V30 5G появился в российской продаже

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона V30 5G, который оценен в 50 и 55 тысяч рублей за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Первые покупатели смогут приобрести младшую конфигурацию со скидкой за 47 тысяч рублей, а при покупке старшей получат подарок в виде наушников Vivo TWS 3e.

Напомним, что новинка оснащается 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1280:2800 точек (1,5K), пиковой яркостью до 2800 нит и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,63 ГГц и графикой Adreno 720, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OmniVision OV50E оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной всего 7,5 мм, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и предустановленной фирменной прошивкой Funtouch 14 на основе ОС Android 14.
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