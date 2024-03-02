Vivo X Fold3 получит три 50-Мп камеры

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Vivo X Fold3, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают корпус массой всего 229 граммов, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OmniVision OV50H), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум и 40-кратный гибридный). Что касается старшей модели Vivo X Fold3 Pro, то она будет построена на топовой платформе Snapdragon 8 Gen 3. Официальная презентация смартфонов ожидается уже в этом месяце.

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