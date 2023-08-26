Vivo X100 Pro получит камеру с 200-кратным зумом

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о серии флагманских смартфонов Vivo X100, в которую войдут базовая модель X100, продвинутый X100 Pro и топовая X100 Pro+. Последней приписывают наличие 200-Мп перископной камеры с 200-кратным зумом. Будет перископный модуль и у X100 Pro. Ей достанется 64-Мп датчик изображения OV64B (размер 1/2") с оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием 100 мм (примерно 4-кратный оптический зум) и диафрагмой f/2.5.

Ранее сообщалось, что Vivo X100 Pro+ получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц и полноценную защиту от воды и пыли (степень IP68).