Vivo X200 FE выйдет за пределами локального рынка

Судя по информации от весьма надёжных источников, смартфон Vivo X200 FE готовится к глобальному запуску — до сих пор модель была официально представлена только на Тайване и должна появиться в Индии уже в следующем месяце. Но теперь компания Vivo объявила о международном релизе, и смартфон вскоре будет доступен по всему миру. Стоит напомнить, что несмотря на компактные габариты (150,8х71,7х8 мм) и вес (186 граммов), смартфон получил внушительный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с высокой плотностью энергии. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт под названием FlashCharge. Камеры — ещё одна стильная сторона Vivo X200 FE. Основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией позволяет делать шикарные кадры. Дополняют его телеобъектив на 50 Мп с поддержкой Zeiss Super Telephoto, а также сверхширокоугольная камера на 8 Мп.

Помимо стандартного приложения камеры, Vivo предлагает специализированное приложение Street Camera App с акцентом на уличную фотографию и кастомные режимы съёмки — например, Classic Negative Film, имитирующий старые плёнки вроде Fuji Superia 400 с характерным холодным оттенком. Фронтальную часть занимает плоский 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1216х2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. В основе X200 FE — флагманский чип Dimensity 9300+ и 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, смартфон работает на глобальной версии Funtouch OS и поддерживает ИИ-функции Google Gemini.