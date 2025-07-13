Vivo X300 Pro mini получит обновленный перископ

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о наследнике компактного смартфона Vivo X200 Pro mini, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинку оснастят 6,3-дюймовым дисплеем, полноценной защитой от воды и пыли, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой беспроводной зарядки и обновленным перископным модулем с 3-кратным призматическим объективом и сенсором Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма. Официальный релиз смартфонов линейки Vivo X300 состоится в сентябре-октябре этого года.

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