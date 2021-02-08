Vivo X51 5G набрал 114 и 81 балл в тестах DXOMARK Rear и Selfie Camera

Команда DXOMARK протестировала производительность задней камеры и селфи- камеры смартфона Vivo X51 5G.

Согласно тестам , Vivo X51 5G набрал 114 и 81 балл в тестах задней камеры и селфи-камеры соответственно. Смартфон Vivo X51 имеет универсальный пакет для телефонов среднего класса с камерой. У него есть четыре положительных стороны задней камеры, такие как хорошая экспозиция, автофокус и глубина резкости. Устройство имеет 8-мегапиксельный телеобъектив перископа на задней панели с оптической стабилизацией изображения, поэтому смартфон делает более качественные снимки с дальней дистанции с помощью телеобъектива и хорошо работает в категории видео с хорошо контролируемым уровнем шума в общих условиях.

Что касается селфи, то смартфон снимает изображения с хорошими цветами и имеет более широкий динамический диапазон. Тем не менее, у него также есть набор минусов. У задних камер есть шум в большинстве фотографий, ограниченный динамический диапазон и низкая контрастность, а также смещение кадров, нестабильность автофокуса, обрезка теней в видео. В селфи изображениях наблюдается высокий уровень шума при слабом освещении, артефакты сдвига частотного оттенка, плохую оценку глубины при портретных снимках, а также плохую стабилизацию и высокий уровень шума в видео.