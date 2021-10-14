Vivo X80 представит 4-нм процессор Dimensity 2000

Компания Vivo только недавно представила свой флагман vivo X70, но уже появилась информация о приемнике Vivo X80. Согласно популярному источнику утечек Digital Chat Station, vivo X80 будет оснащен 4- нм чипсетом MediaTek Dimensity 2000 и будет построен на основе дисплея FHD + с частотой 120 Гц. Vivo X80 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с 1 / 1,3-дюймовым сенсором, он должен превзойти X70 Pro + который оснащен 5-осевой стабилизацией VIS.

Также в отчете говорится, что X80 сохранит 12-мегапиксельную 2-кратную портретную камеру серии X70. Вместе с Vivo X80 должен появится старший брат Vivo X80 Pro, который должен превосходить Vivo X80. Он будет иметь фронтальную камеру под поверхностью дисплея.
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