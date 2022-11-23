Vivo X90 Pro+ и Vivo X90 показали на фото

В сети появилась подборка живых фотографий смартфонов Vivo X90 Pro+ и Vivo X90, которые были представлены вчера. В черной расцветке демонстрируется старшая модель, а в красной – стандартная Vivo X90 Pro.

Напомним, что оцененный в 910 долларов камерофон Vivo X90 Pro+ характеризуется квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль), 6,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ (Samsung E6), кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц), фронтальной камерой на 32 Мп, флеш-памятью UFS 4.0, ОЗУ LPDDR5X, защитой от влаги согласно степени IP68, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и ультразвуковым дактилоскопом.