Vivo X90 Pro+ появится в продаже 6 декабря

Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo X90 Pro+ появится в китайской продаже 6 декабря. За топовый камерофон попросят 910 и 980 долларов в версиях с 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Vivo X90 Pro+ характеризуется квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль), 6,72-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+ (Samsung E6), кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц), селфи-камерой на 32 Мп, флеш-памятью UFS 4.0, оперативной памятью LPDDR5X, защитой от влаги согласно степени IP68, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной прошивкой OriginOS 3.0 на базе ОС Android 13 и ультразвуковым дактилоскопом.
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