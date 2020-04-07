Vivo Y50 в стильном корпусе

Состоялся официальный анонс нового смартфона Vivo Y50, который выглядит просто изумительно. Производитель решил использовать современный дизайн с камерой внутри дисплея, но для этого сделали не большой вырез в верхней части корпуса, а небольшое отверстие, в которое поместили камеру устройства. Выглядит довольно круто и необычно, плюс в таком формате удалось существенно уменьшить габариты смартфона. Хотя, конечно, в нижней части корпуса все еще размещен «подбородок», который нужен для подключения дисплея. На тыльной стороне смартфона расположена система из камер, а внутри устройства установлен процессор Snapdragon 665 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Этого вполне достаточно, чтобы получать от гаджета максимум мощности.