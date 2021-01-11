Vivo Y51A (2021) скоро будет запущен c процессором Snapdragon 662

Новый смартфон Vivo Y51A (2021) будет немного урезанным вариантом Y51.

Смартфон Vivo Y51A (2021) будет иметь на борту процессор Snapdragon 662, дисплей FHD +, 8 ГБ оперативной памяти и камеру большего размера. Смартфон Vivo Y51A (2021) получил цену 245 долларов.

Основная камера получила основной модуль на 48-мегапиксель + сверхширок на 8 мегапиксель и 2-мегапиксельную матрицу. На передней панели под V-образной выемкой расположен одиночный 16-мегапиксельный селфи-шутер. Другие функции включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт, 4G с двумя SIM-картами, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, боковой датчик отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм, порт USB-C и многое другое. Смартфон выйдет в двух расцветках корпуса: Titanium Sapphire и Crystal Symphony.
Комментарии и отзывы Vivo Y51A (2021)
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