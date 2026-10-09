Vivo Y600s Pro с АКБ на 10200 мАч оценили в 400 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y600s Pro, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 10200 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 90-Вт проводной зарядки, поддержкой обратной проводной зарядки, 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800:1260 точек и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тыльной камерой разрешением 50 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, корпусом толщиной 8,15 мм, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе операционной системы Android 16, поддержкой NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также двойными стереодинамиками. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 400 и 445 долларов соответственно.