Vivo Y91i и его характеристика

2018-11-28, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Y91i; [74]
Компания Vivo выпустила очень компактную модель с хорошими функциями. Корпус смартфона имеет два варианта окраски: Ocean Blue и Starry Black.Центральным процессором аппарата стал Qualcomm Snapdragon 439. Арсенал памяти небольшой: 16 ГБ встроенного флэша и 2 ГБ ОЗУ. Слот расширения для microSD-карт присутствует. Батарея новинки имеет емкость 4030 мАч.В вырезе установлена камера для селфи-снимков разрешением 8 МП. С ее помощью реализована функция распознавания пользователя по лицу. Камера включает в себя два оптических датчика на 13 МП и 2 МП. Сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне.Стоимость смартфона составит 150 долларов.


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