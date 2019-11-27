Vivo Z5i смотрится отлично

Официально представлен новый смартфон Vivo Z5i, который может похвастаться довольно неплохими характеристиками при достаточно низкой стоимости. Дело в том, что за основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 675, который выдает довольно высокую производительность, хотя стоит заметно дешевле флагмана в своей линейке. Более того, смартфон оборудован 8 гигабайтами оперативной памяти, что тоже приносит определенные плоды в производительности устройства. А вот стоимость гаджета при всех этих и прочих преимуществах составляет всего 250 долларов, то есть цена более чем достойная за такую начинку. В компании Vivo четко понимают, как нужно привлекать внимание потенциальных покупателей и побеждать конкурентов.