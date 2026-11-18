Vivo готовит новый складной флагман

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что новый складной флагман Vivo находится на стадии разработки и получит стандартное соотношение сторон 20:9. Судя по всему, компания не планирует переводить основную линейку складных смартфонов на более широкий формат, как это сделали Samsung с Galaxy Z Fold 8 и Apple с iPhone Duo. При этом пока что Vivo не определилась с процессором для новинки. Компания рассматривает 2-нанометровые флагманские решения для Android, выбирая между MediaTek Dimensity 9600 Pro и линейкой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. По словам Digital Chat Station, окончательный выбор будет зависеть от того, какой производитель предложит более выгодную цену.

В комментариях к публикации инсайдер раскрыл ещё несколько подробностей. В частности, он утверждает, что Dimensity 9600 Pro обходится производителям дороже, чем Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. В сентябре со ссылкой на тайваньское издание Tai Pao сообщалось, что стоимость Dimensity 9600 Pro составляет 220 долларов — это рекордная цена для топового процессора MediaTek. При этом конкурирующий Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, по слухам, стоит ещё дороже — около 300 долларов за экземпляр. Если эти сведения верны, стоимость Dimensity 9600 Pro могла превысить отметку в 300 долларов на фоне последних изменений на рынке. Но интереснее всего, конечно, выглядит отказ л широкого формата дисплея — сейчас это тренд на рынке, так что компания рано или поздно может передумать и всё же отказаться от стандартного формата.