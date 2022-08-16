Vivo iQOO Z6 Lite получит 90-Гц экран и 50-Мп камеру

Сетевые источники сообщают о том, что уже в ближайшие недели компания Vivo выпустит смартфон iQOO Z6 Lite. Утверждается, что аппарат оснастят 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 c частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE без поддержки сетей 5G, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой FunTouchOS 12.

Realme GT2 Master Exploration Edition показали на фото…
В сети появились первые фотографии смартфона Realme GT2 Master Explorer Edition, официальный релиз которо…
Смартфон Oppo Reno8 Pro оснастили чипсетом Dimensity 8100-Ma…
Смартфоны Oppo Reno8 и Oppo Reno8 Pro дебютировали в Индии. …
Redmi K50 Extreme Edition появился в продаже…
Компания Xiaomi выпустила в продажу смартфон Redmi K50 Extreme Edition, который был представлен меньше не…
Представлен бюджетный смартфон Redmi 10A Sport с 6 ГБ ОЗУ за…
Компания Redmi представила новый бюджетный смартфон Redmi 10A Sport. …
Смартфон Realme GT Neo 3T оценен в $470…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью GT Neo 3T, которая работает под управлением ОС A…
MIUI 13 на базе Android 13 получают смартфоны Xiaomi и Redmi…
Компания Xiaomi начала выпуск пользовательского интерфейса MIUI 13 на базе третьей версии Android 13 для …
realme Narzo 30 Pro 5G получает открытое бета-обновление Rea…
Бренд realme запустил открытую бета-тестирования Android 12 для realme Narzo 30 Pro 5G. …
Xiaomi выпустила кнопочный телефон Qin F22 Pro с сенсорным э…
Xiaomi объявила о выпуске кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro. …
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor