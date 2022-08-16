Vivo iQOO Z6 Lite получит 90-Гц экран и 50-Мп камеру

Сетевые источники сообщают о том, что уже в ближайшие недели компания Vivo выпустит смартфон iQOO Z6 Lite. Утверждается, что аппарат оснастят 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 c частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE без поддержки сетей 5G, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой FunTouchOS 12.