Vivo изобрела концептуальный смартфон со съёмной селфи камерой

Производители смартфонов до сих пор решают головоломку с дисплеями от края до края. Среди актуальных решений есть всплывающие камеры и вырезы в дисплее. Компания Vivo решила выделится инновационной технологией IFEA, селфи-камерой, которую можно снять с корпуса устройства.

Согласно Vivo, эту камеру можно использовать без проводов и даже прикрепить к другим объектам (например, к ошейнику собаки), чтобы предложить уникальный опыт в фотографии. Вы можете расположить камеру так, как это было бы невозможно, если бы она была расположена внутри смартфона.

Очевидно, что в съемной камере есть аккумулятор и какое-то удаленное подключение, возможно, Bluetooth. Концепция довольно крутая, и она выиграла знаменитую премию Red Dot Design Award. К сожалению, неизвестно выпустит ли Vivo когда нибудь смартфон с новой технологией.
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