Vivo официально представила планшет Pad3 Pro

Вчера компания Vivo официально представила Pad3 Pro — новый флагманский планшет на Android, который предоставляет приличный перечень преимуществ за вполне разумную цену. Стоит отметить, что планшет Pad3 Pro оснащён достаточно большим 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3096х2064 пикселей, соотношением сторон 3:2 и частотой обновления 144 Гц. Панель поддерживает яркость до 900 нит, охватывает всю цветовую гамму P3 и поддерживает контент HDR10. Также здесь есть фронтальная камера на 8 Мп и основной модуль на тыльной стороне с разрешением 13 Мп.

Также данный планшет поддерживает ввод со стилуса Vivo Pencil2, дополнительно можно приобрести клавиатуру в виде чехла, которая крепится с помощью магнитных контактов. За звук отвечает система из 8 динамиков, которая создаёт эффект объёмного звучания, и в целом это достаточно качественная система для недорогого планшета. Стоит отметить, что Pad3 Pro является первым планшетом на базе операционной системы Android, оснащённый флагманским процессором Dimensity 9300 от MediaTek. Он также предлагается с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, а чтобы планшет не перегревался в процессе работы, производитель реализовал достаточно интересную систему охлаждения. Кроме того, Pad3 Pro поддерживает подключение по Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. И, что самое приятное, базовая версия планшета стоит всего 420 долларов — это гораздо дешевле iPad, который может перевалить за 1000 долларов.