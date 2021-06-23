Vivo планирует выйти на рынок планшетных компьютеров

Пока что ни одна из компаний группы BBK Electronics не вышла на рынок планшетов, и это скоро изменится. Дело в том, что в сети появилась информация о том, что Vivo в самое ближайшее время планирует выйти на рынок планшетных компьютеров. Вскоре после появления инсайдерской информации производитель отметил, что это правда, а ещё добавил, что первый продукт бренда в данном сегменте будет запущен в четвертом квартале этого года. Первые слухи относительно планшета бренда появились после того, как недавно Vivo зарегистрировала торговую марку Vivo Pad в Европе, плюс название продукта также появилось в базе данных Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза. Более того, ранее также просочился дизайн грядущего планшета от Vivo благодаря многочисленным инсайдерам.

Просочившиеся изображения демонстрируют, что устройство будет поставляться с полноэкранным дисплеем без каких-либо вырезов наверху для фронтальной камеры. Впрочем, без фронтальной камеры планшет точно выпускать не будут, так что, возможно, она расположена под дисплеем или просто выезжает из корпуса вверх. На задней панели, похоже, будет площадка с двумя камерами со светодиодной вспышкой, а все датчики будут размещены внутри модуля камеры прямоугольной формы. Стоит сказать, что после запуска нового планшета компания Vivo станет одним из немногих китайских производителей смартфонов, которые вышли на рынок планшетов, присоединившись к списку Xiaomi и Huawei.