Vivo показала X50 Pro

Некоторое время назад компания Vivo рассказала о своей уникальной камере, которая обладает специальной системой стабилизации. По заявлению производителя, это самое современное и продвинутое решение на рынке. Теперь производитель решил показать облик смартфона Vivo X50 Pro, который эту камеру получит на момент релиза. Стоит уточнить, что это официальные изображения, а не какие-то слитые инсайдерами кадры, а значит, данной информации можно верить. Выглядит смартфон очень внушительно и если потенциальный покупатель часто снимает видео, то ему стоит присмотреться к данному продукту, ведь пользователь явно сможет снимать видео в более высоком качестве, чем на любые смартфоны от других производителей на текущий момент.