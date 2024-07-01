Vivo представила доступный планшет Pad3

В марте текущего года компания Vivo представила свой новый планшетный компьютер Pad3 Pro на базе процессора MediaTek Dimensity 9300, а теперь, как и было обещано ранее, достаточно популярный бренд выпустил стандартную модель для тех пользователей, которые хотят получить доступное устройство с разумными характеристиками. Новый планшет Vivo Pad3 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и поставляется с оперативной памятью в 12 ГБ и встроенным хранилищем до 512 ГБ (у потенциального покупателя будет возможность выбрать нужную ему конфигурацию). При этом новое устройство работает на базе операционной системы Android 14, поверх которой установили фирменную прошивку OriginOS 4. Правда, пока что неизвестно, сколько обновлений Android получит данный планшет в ближайшем будущем.

Также стоит отметить, что данный планшетный компьютер Vivo Pad3 построен на базе 12,1-дюймового ЖК-дисплея с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800x1968 пикселей при соотношении сторон 7:5. Экран может похвастаться пиковой яркостью в 600 нит, поддержкой цветового пространства P3, технологией HDR10 и возможностью отображать 1,07 миллиарда цветов. Кроме того, дисплей поддерживает регулировку цветовой температуры для снижения нагрузки на глаза, что крайне полезно в случае с планшетными компьютерами. А стоит такой планшет примерно 350 долларов за базовую версию — не сказать, что это очень уж доступно на самом деле, но приятно, что цена ниже, чем у конкурентов.
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