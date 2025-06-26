Vivo представила складной смартфон X Fold5

Сегодня компания Vivo официально представила в Китае свой новый складной смартфон X Fold5 — он стал тоньше, мощнее и прочнее по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, ожидается, что модель пойдёт по стопам X Fold3 Pro и выйдет за пределы китайского рынка. Габариты дисплеев остались прежними — внешний экран диагональю 6,53 дюйма, а внутренний — 8,03 дюйма. Однако теперь внутренняя панель получила статус Zeiss Master Color Screen и защищена стеклом Armor Glass второго поколения. Также Vivo X Fold5 стал самым тонким в линейке — в версии из титана толщина в сложенном виде составляет всего 9,2 мм, в разложенном — 4,3 мм. Кроме того, это первый складной смартфон, получивший наивысший уровень влагозащиты IPX8 (погружение в воду) и IPX9+ (сильные водяные струи).

Он также защищён от пыли по стандарту IP5X и способен работать при экстремальном морозе — до -20 °C. Ещё X Fold5 стал складным смартфоном с самым ёмким аккумулятором на рынке — 6000 мАч. Несмотря на ёмкость, в корпус поместилась беспроводная зарядка на 40 Вт, а проводная осталась на 80 Вт. Внутренний дисплей — LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2480х2200 пикселей (соотношение сторон 10.1:9) и поддержкой 10-битного цвета. Пиковая яркость в локальных зонах достигает 4500 нит. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (aptX HD, LDAC, LHDC, Lossless), NFC и даже связь вне сети — текстовые и голосовые сообщения через Bluetooth на расстоянии до 1 км. Довольно интересное решение.
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