Vivo представила свои первые очки AR на MWC в Шанхае. Прототип продукта называется Vivo AR Glass и представляет собой относительно легкую гарнитуру с двумя прозрачными дисплеями и 6DoF трекингом. Она подключается кабелем к пока еще не названному 5G смартфону Vivo.

У AR Glass сейчас есть пять вариантов использования: игры, офисная работа, «5G театр», распознавание лиц и распознавание объектов. У производителя пока нет информации о ценах и выпусках, но телефон 5G планируется выпустить в третьем квартале этого года.

Vivo разрабатывает это объявление как часть перехода к новой стратегии бренда, в рамках которой компания будет предлагать такие продукты, как умные часы, очки AR и наушники, которые будут установлены рядом со своими смартфонами 5G. Китайская компания также продемонстрировала свою технологию Super FlashCharge 120 Вт.