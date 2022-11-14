Vivo представит линейку смартфонов X90 уже 22 ноября

На прошлой неделе в сети появилось много информации о том, что компания Vivo планирует в ближайшем будущем отправить в продажу свой новый смартфон, который будет поражать воображение качеством фотографий и стильным дизайном. Вскоре после этого инсайдеры обновили данные, заявив, что Vivo X90 будет не одним смартфоном, а целой линейкой гаджетов — всего моделей будет три. Будет базовый смартфон, его упрощённая и улучшенная версия, но пока что нет точных данных о том, как именно устройства будут отличаться друг от друга, какие будут особенности и отличия между базовой версией Vivo X90 и Vivo X90+. Но вскоре мы всё это узнаем, так как производитель планирует отправить в продажу смартфоны уже в декабре, а официальная презентация состоится 22 ноября.

В ходе презентации производитель поведает аудитории пользователей о ключевых особенностях новой линейки смартфонов. Скорее всего, речь идёт про качество камер, линз и конечного качества фотографий, так как у устройства на тыльной стороне расположена огромная панель с камерами. Кроме того, тыльная сторона смартфона выполнена из искусственной кожи, которая тоже выглядит достаточно стильно и позволяет пользователю выделяться на фоне пластиковых конкурентов со скучным дизайном. Будем ждать с огромным нетерпением эту презентацию, чтобы в конечном итоге получить ответы на все наши вопросы относительного того, как именно должен выглядеть смартфон нового поколения от компании Vivo, которая уже далеко не новичок на рынке.