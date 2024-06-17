Vivo сделала V30 Pro официальным смартфоном Евро 2024

Вероятно, если вы хотя бы немного следите за спортивными новостями, то знаете, что турнир Евро 2024 идёт прямо сейчас, собирая перед телевизорами и на стадионах миллионы фанатов со всего мира. И эти фанаты на стадионах в Германии, а также те, кто смотрит состязание онлайн, видят перед глазами рекламу Vivo, которая расположена вокруг футбольного поля. Это на самом деле вполне объяснимо, потому что Vivo стала партнёром УЕФА — в результате этого смартфон Vivo V30 Pro стал официальным смартфоном европейского чемпионата. Стоит отметить, что это уже не первый крупный футбольный турнир, на котором компания Vivo выступает ключевым партнёром. Китайский бренд смартфонов также сотрудничал с FIFA, продвигая свои устройства на турнире Кубка конфедераций 2017 года.

В официальном заявлении указано, что камера Vivo V30 Pro с оптикой от бренда ZEISS должна помочь фанатам запечатлеть яркие моменты на турнире UEFA Euro 2024. Это на самом деле достаточно интересный гаджет с неплохой системой камер, который за свои деньги предоставляет внушительный набор возможностей для потенциального покупателя. Для Vivo же это возможность показать себя платёжеспособной аудитории — большинство фанатов данного чемпионата являются мужчинами в возрасте от 25 лет. Интересно было бы узнать сколько Vivo пришлось отдать за это партнёрство, но, в любом случае, подобная реклама явно сыграет производителю в долгосрочной перспективе. Потому что бренд теперь будет более узнаваемым.
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