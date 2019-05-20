Vivo выпустила iQOO Space Knight Limited Edition

Компания Vivo, которую вы все так хорошо знаем и любим, выпустила в продажу свой новый смартфон iQOO Space Knight Limited Edition. Точнее, как вы уже догадались, это просто определенная версия устройства в более стильном варианте дизайна и с уникальным дизайном упаковки. Такие смартфоны шикарно подходят для того, чтобы дарить их геймерам или тем, кто коллекционирует уникальные смартфоны. Нужно понимать, что такой продукт будет заметно дороже стандартной версии, хотя в плане параметров и возможностей устройство ничем не выделяется. И если вы хотите получить максимум за свои деньги, то лучше взять все же стандартную версию. А вот для коллекции или с целью перепродажи такой продукт вполне можно заказывать и отправлять на полку.