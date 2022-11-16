Vivo выпустит X90 на базе Dimensity 9200

Некоторые производители смартфонов, особенно если речь идёт про флагманские гаджеты, активно пытаются скрыть особенности своих смартфонов до официальной презентации, так как во многих случаях именно это является драйвером продаж. К примеру, производитель в ходе официальной презентации может заявить, что у него есть камера с разрешением 200 Мп, что создаёт некий вау-эффект и позволяет лучше продавать устройство. Но в компании Vivo решили, видимо, что их смартфон и так хорош, соответственно, его можно рекламировать даже до официального анонса. Например, представители компании сегодня заявили, что смартфоны линейки X90 будут построены на процессоре Dimensity 9200, что позволит предоставить потенциальным покупателям максимальную производительность.

Пока что сложно говорить о том, что устройство действительно будет иметь производительность на уровень выше, чем у конкурентов на флагманских процессорах, так как на самом деле текущее поколение флагманских чипов лишь немного мощнее предыдущего поколения. Но уже сейчас, задолго до анонса, можно примерно понять, как именно выглядит новый флагман, насколько он производителен и насколько интересными кажутся его основные преимущества. Соответственно, вы можете примерно оценить это устройство и решить, стоит ли вам его покупать или не стоит. Всё же флагман явно будет не совсем уж доступным, а значит, у него должны быть серьёзные преимущества по сравнению с конкурентами от Samsung или Apple.