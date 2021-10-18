Визуальная аудиосистема Audio Radar предназначена для и слабослышащих геймеров

Геймеры, желающие улучшить свой звук или слабослышащие геймеры, желающие улучшить погружение в игру, могут быть заинтересованы в системе Audio Radar, доступной на Indiegogo. Система была специально разработана для обеспечения визуальной обратной связи для слабослышащих геймеров, позволяя им визуально видеть направление звука и объемного звука в полном цвете. Audio Radar работает со всем устройствами, имеющими выход HDMI, включая Xbox, PlayStation, Switch и ПК. Для достижения наилучших результатов нужно вывести звук в формате 7.1.

Идея Audio Radar возникла, когда Тим Мерфи, страстный основатель AirDrop Gaming, попытался наложить цвет на нулевом уровне громкости. Его целью стало создание устройства, ориентированного на пользователя, которое способствует инклюзивности в игровом мире - системы, которая визуализировала эффекты объемного звука 7.1, такие как стрельба и шаги, запрограммированные в самых популярных на сегодняшний день играх FPS. После двух с лишним лет разработки и 18 месяцев тестирования Audio Radar готов к выпуску.