Включенный Google Pixel 6 Pro показали на видео

По предварительным данным, новые флагманские смартфоны Google получат фирменную платформу Google Tensor с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц у старшей модели, 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц у младшей, а также основную камеру со сверхширокоугольным модулем и перископным телемодулем с четырёхкратным оптическим зумом в Pixel 6 Pro. В стандартном Pixel 6 перископной камеры не будет.