Включенный Google Pixel 6 Pro показали на видео

В сети появилось видео, демонстрирующее еще не представленный официально смартфон Google Pixel 6 Pro во включенном состоянии. Стоит отметить, что перед нами предрелизный вариант, который отличается от финального логотипом на задней панели. Впрочем, даже этот ролик дает полное представление о том насколько сильно дизайн нового Pixel отличается от других смартфонов.

По предварительным данным, новые флагманские смартфоны Google получат фирменную платформу Google Tensor с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц у старшей модели, 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц у младшей, а также основную камеру со сверхширокоугольным модулем и перископным телемодулем с четырёхкратным оптическим зумом в Pixel 6 Pro. В стандартном Pixel 6 перископной камеры не будет.