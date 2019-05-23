Владельцем существующих устройств Huawei не о чем волноваться

Ранее, Google отказалась от сотрудничества с Huawei после решения властей США внести китайскую компанию в черный список. Американская корпорация перестанет обеспечивать обновление операционной системы Android, а новые гаджеты Huawei не получат доступ к таким сервисам Google, как Google Play Store, Gmail, карты.

Но существующим владельцам оборудования Huawei - вплоть до последних версий P30 и P30 Pro - не о чем беспокоиться. Ваше устройство продолжит работать, вероятно, до естественного окончания его срока службы. Этот запрет повлияет только на будущие не выпущенные продукты, такие как Mate 30, запуск которого предполагался в октябре 2019 года. Huawei в официальном заявлении отметила: “Компания Huawei внесла значительный вклад в развитие ОС Android. Как один из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно сотрудничали с открытой платформой для разработки экосистемы, которая является необходимой как для пользователей, так и для развития отрасли в целом. Huawei будет продолжать предоставлять обновления безопасности и после продажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor, которые были проданы или есть в наличии на складах во всем мире” .